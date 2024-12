Ontploffingen in Brabant explosief toegenomen afgelopen jaar

Afgelopen jaar zijn in heel Brabant zeker 107 doelbewuste explosieven afgegaan. Dat zijn er véél meer dan vorig jaar, toen dat aantal op zeker 13 explosies stond. Dat blijkt uit cijfers van het ANP.

Den Bosch en Eindhoven Twee Brabantse gemeenten steken boven de andere gemeenten uit: Eindhoven en Den Bosch. In de laatste gemeente gingen afgelopen jaar zeker 31 explosieven af. Dat is niet verrassend: er woedt dit jaar een dakdekkersoorlog in de gemeente Den Bosch.

Wel is het opvallend hoe dat cijfer zich verhoudt tot vorig jaar, toen er in de gemeente Den Bosch nul explosieven afgingen volgens de telling van het ANP.

Een andere stad die in 2024 hoog scoort op de explosieteller is Eindhoven. Daar staat het aantal explosies dit jaar op zeker dertien. Een jaar geleden waren dat er zeker twee. In Breda namen het aantal explosies afgelopen jaar toe van zeker 5 naar zeker 8.

De rest van Nederland

Ook in de rest van Nederland zijn er dit jaar veel meer explosieven afgegaan dan vorig jaar. Alleen al in de maand oktober gingen zeker 120 keer explosieven af. Dat is met afstand het hoogste aantal in een maand sinds het ANP deze cijfers bijhoudt.