Grote zorgen over jaarwisseling vanwege Cobra’s

Politiechef Wilbert Paulissen maakt zich grote zorgen over de jaarwisseling vanwege Cobra’s die worden afgestoken. “We zijn als politie extra alert, ook omdat we soms in de val worden gelokt”, zegt hij in een interview met Omroep Brabant. “Het is fingers crossed.” In de regio Oost-Brabant zijn dit jaar twintig aanhoudingen gedaan vanwege explosies met onder andere Cobra’s.

Het zware, illegale vuurwerk Cobra 6 wordt door de politie gezien als een levensgevaarlijk explosief. Een explosief met de kracht van een handgranaat. De Cobra wordt ingezet om mensen te intimideren, zoals in de dakdekkersoorlog in Den Bosch.

“Ik maak me zorgen over elke Cobra”, begint Paulissen. “Maar ik kijk met grote zorgen naar de jaarwisseling.” Het beeld van de politiechef is dat de helft van de Cobra’s gebruikt wordt door criminelen, maar het andere deel wordt door ‘gewone’ burgers ingezet om zakelijke en privékwesties uit te vechten.

En dus om ‘lekker te knallen’ rond de jaarwisseling. “Mensen zien het als hard knalvuurwerk. Hoe harder, hoe beter. Ze zien de gevaren van het explosief niet.” Maar voor de politie komt er een extra gevaar bij kijken. “Ze worden naar ons of in menigtes gegooid. Dat kan gehoorschade en ernstig letsel opleveren. We zien dat dan ook als een ernstig misdrijf.”

De jaarwisseling is in het oosten van Brabant relatief gezien elk jaar ‘rustig’ te noemen, als je het vergelijkt met de rest van het land. “Vanwege de zorgen rond Cobra’s zetten we geen extra agenten in. We zijn wel extra alert. Zo kan een auto bewust in brand zijn gestoken om ons erheen te lokken en in een val te laten lopen. Maar op de hoek toekijken en op afstand blijven is ook heel lastig.”

Paulissen benadrukt dat hij zijn mensen zo goed mogelijk beschermt. “Maar ik moet eerlijk zijn, het is ook fingers crossed.” Hopen dat alles goed gaat dus. “Ik doe een beroep op het gezonde verstand van iedereen om ze niet te gebruiken en al helemaal niet in een menigte.”

De Cobra’s worden dus het hele jaar door gebruikt, zo waren er in heel Nederland dit jaar meer dan duizend explosies. In de meeste gevallen werd een Cobra gebruikt. “Wij hebben in Oost-Brabant twintig aanhoudingen verricht na een explosie”, weet de politiechef te vertellen. “Hele voorraden vinden is lastig, we moeten het echt hebben van tips. Als die binnenkomen, dan onderzoeken we die.”

“De Cobra is illegaal. Dus als iemand ze in bezit heeft, wordt die persoon aangehouden”, benadrukt de politiechef. “Als de Cobra gebruikt wordt, zullen we er alles aan doen om de daders te achterhalen. Bijvoorbeeld met beelden van onze bodycam.”