Schokkende vuurwerkbeelden: vuurzee zet voorbijrijdende auto in brand

Het zijn schokkende beelden uit Roosendaal die rondgaan op het internet: een enorme vuurzee op een rotonde aan de President Kennedylaan, die zelfs een net voorbijrijdende auto in vuur en vlam zet. En het zou zeker niet de eerste keer zijn dat het misgaat op die plek tijdens de nieuwjaarsnacht. "Het is kommer en kwel."

Eerst nog even terug naar twee filmpjes die woensdag op Dumpert verschenen. Daarop is te zien hoe er in eerste instantie enkel wat regulier vuurwerk af lijkt te gaan op het plantsoentje, midden op de rotonde. Tot er een enorme klap volgt, die het beeld vult met metershoge vlammen. Een auto, die op dat moment voorbijrijdt, vliegt meteen in brand. Hoe het met de inzittenden is afgelopen, is vooralsnog onbekend. '100 liter benzine', is er bij één van de filmpjes te lezen.

Anderhalve dag later zijn de restanten nog altijd goed te zien. Niet alleen staan her en der nog wat vuurwerkpotten, ook zijn de bosjes en de wegwijzers op de rotonde compleet zwartgeblakerd. Het geeft aan hoe groot de vuurzee is geweest. En er ligt een gesmolten blauwe ton. Vermoedelijk de tank waar die enorme lading benzine in werd aangestoken.