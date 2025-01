Brand verwoest Jalien's snackbar: 'Verschrikkelijk, heel je levenswerk weg'

Met tranen in haar ogen kijkt Jalien Mous naar haar verwoeste cafetaria aan de Noordgeest in Bergen op Zoom. In de nieuwjaarsnacht brak er brand uit op het dak van de supermarkt en de snackbar. De brandweer wist te voorkomen dat beide zaken tot de grond toe afbrandden, maar de schade in de snackbar is volgens de eigenaresse enorm. "Alles wat we hebben opgebouwd is kapot."

Jalien was samen met haar familie op vakantie in een huisje in Overijssel toen ze een telefoontje kreeg van de buurvrouw. "Ze vertelde dat onze zaak in de fik stond." De brand boven de Dirk van den Broek en cafetaria Noordgeest werd rond kwart voor een 's nachts ontdekt. Er waren metershoge vlammen te zien en er kwam veel rook vrij.

Het dak is verwoest, binnen in de winkel en de snackbar van Jalien is vooral veel rook- en waterschade. "Heel ons levenswerk waar je al die jaren hard voor gewerkt hebt, is in een keer weg." Het raakt de eigenaresse diep, want ze zit al 36 jaar met haar zaak aan de Noordgeest. "Ik weet het precies, want de cafetaria is net zo oud als mijn dochter. Het is echt verschrikkelijk."

Eigenlijk wilde de eigenaresse snel naar haar zaak toe, maar omdat ze tot het bewuste telefoontje een gezellige avond met de familie had ging dat niet meer. "We hadden wat drankjes op, daarom hebben we gewacht tot de volgende ochtend."