Duizenden patiënten krijgen weer een vaste huisarts dankzij deze oplossing

Duizenden inwoners van Bergen op Zoom hebben al maandenlang geen vaste huisarts. Maar een oplossing voor dat probleem is nabij. Begin maart wordt een nieuwe huisartsenpraktijk geopend waar plaats is voor zo'n vijfduizend patiënten. In de gemeente is al jaren sprake van een huisartsentekort. Het probleem werd alleen maar erger toen huisartsenketen Co-Med illegaal praktijken overnam en in juni 2024 de deuren weer sloot en failliet ging.

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) en zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben afspraken gemaakt over de praktijk met huisartsenorganisatie Hulp voor Huisartsen. Een geschikte plek moet nog worden gezocht. Op dit moment wachten ruim 4500 patiënten in de gemeente op een vaste huisarts. Een groot deel daarvan stond tot afgelopen zomer ingeschreven bij de voormalige Co-Med praktijk in Bergen op Zoom. "De afgelopen periode is hard gewerkt om aan al deze patiënten een vaste oplossing te bieden", meldt HCWB. LEES OOK: Failliete keten Co-Med nam illegaal huisartsenpraktijken over Alle patiënten die door het faillissement van Co-Med zonder huisarts zitten, worden automatisch ingeschreven bij de nieuwe praktijk. Dat zijn er 3850. Voor de overige patiënten die nog een huisarts zoeken, komt later meer informatie over hoe ze zich kunnen inschrijven.

Wat is Co-Med? Co-Med is een commerciële huisartsenketen die huisartsenpraktijken in het hele land opkocht. Het bedrijf probeerde volgens critici alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. De inspectie concludeerde vorig jaar dat praktijken niet goed bereikbaar waren en dat er te weinig kundige medewerkers beschikbaar waren. In juni 2024 werden de praktijken van Co-Med plotseling gesloten. De keten werd failliet verklaard. Later bleek ook dat Co-Med illegaal huisartsenpraktijken overnam. Zo was er geen goedkeuring gegeven voor de overname van de praktijk in Bergen op Zoom. Co-Med nam de praktijk toch over.