Brabantse gemeenten willen een vuurwerkverbod: 'We steunen de lobby'

Steeds meer Brabantse gemeenten zijn vóór een landelijk vuurwerkverbod. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, pleit voor een algeheel verbod op vuurwerk omdat een lokaal verbod niet te handhaven is. Onder andere Breda en Eindhoven zijn het hier volledig mee eens. Ook in de Belgische grensgemeenten gaan steeds meer stemmen op om het afsteken van vuurwerk en zelfs de verkoop ervan te verbieden.

In twee Brabantse gemeenten gold dit jaar al een afsteekverbod. In Tilburg en Eindhoven was het volledig verboden om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken, ook na 6 uur in de avond. Maar volgens de gemeente Eindhoven is een lokaal afsteekverbod niet te handhaven zonder landelijk verbod. Dat is nodig, want ‘zelfs beperkte naleving heeft voordelen’.

Daarom geeft Eindhoven aan op één lijn met de Rotterdamse burgemeester te liggen: “Net als de andere gemeenten met een afsteekverbod willen we hiermee de landelijke besluitvorming over een landelijk verbod beïnvloeden”, vertelt een woordvoerder.

Ook Breda zegt de lobby voor een landelijk vuurwerkverbod te steunen. De gemeente Oss vindt een verbod niet per se nodig: “Als er problemen zijn, is dat vooral door het buiten de toegestane uren afsteken van zwaar vuurwerk. Dat is al verboden.” Mocht er toch een vuurwerkverbod worden ingevoerd, wil Oss daar wel aan meewerken.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch pleitte in 2020 nog, samen met de burgemeesters van Eindhoven en Tilburg, voor een landelijk verbod. Inmiddels pleit hij voor afspraken op Europees niveau. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het van belang dat een vuurwerkverbod in de praktijk gehandhaafd kan worden. Een verbod dat enkel in Nederland geldt zou nog niet voldoende zijn.

Grensgemeenten

De gemeenten dicht bij de Belgische grens ervaren naast harde knallen nog meer overlast. Namelijk van de vele toeristen die richting onze zuiderburen rijden om met een goedgevulde kofferbak vol illegaal verkregen vuurwerk huiswaarts te gaan. Vanaf 9 december vonden er meerdere extra grenscontroles plaats om deze illegale invoer tegen te gaan. Daarbij liepen bijvoorbeeld twee Hagenezen op 12 december tegen de lamp. De marechaussee vond 700 euro aan vuurwerk in hun kofferbak.

Martijn van Gruijthuijsen, economiegedeputeerde van Brabant, was niet blij met die extra controles. Volgens hem ‘gaan we terug naar de jaren tachtig door de grenzen te sluiten’ en dat zou niet goed voor de economie zijn. Maar ook voor een hoop burgemeesters van grensgemeenten is de maat nu vol. De burgemeesters van Roosendaal, Bergen op Zoom en Land van Cuijk nemen een duidelijk standpunt in en steunen een landelijk vuurwerkverbod.

En zij zijn niet de enige grensgemeenten die overlast ervaren. Naast de hiervoor genoemde gemeenten zijn ook Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Maashorst klaar met de overlast en steunen ze een algeheel verbod.

Aan de overkant van de grens, bij de ‘boosdoener’, is er steeds meer steun voor een vuurwerkverbod. De burgemeesters van Belgisch-Limburgse gemeenten zijn de overlast spuugzat. Gemeenten als Pelt, Lommel en Hamont-Achel pleiten óók voor een vuurwerkverbod. Momenteel gaan veel Nederlanders de grens over om goedkoper en harder vuurwerk te scoren, maar de Belgische gemeenten willen deze verkoop aan banden leggen.

Het afsteken van vuurwerk is al in 24 van de 38 gemeenten in Belgisch-Limburg verboden, maar de verkoop is nog altijd toegestaan. Wanneer de Belgische burgemeesters hun zin krijgen, is het in de toekomst dus niet langer mogelijk vuurwerk over de grens te kopen.