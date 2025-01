NAC Breda huurt Belgische verdediger (25): 'Hij past prima bij ons'

NAC Breda heeft met de 25-jarige Maxime Busi een nieuwe rechterverdediger binnengehaald. De Belg wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Franse Stade Reims.

Busi, die vier keer voor Jong België uitkwam, brak op jonge leeftijd door op het hoogste niveau bij Charleroi. Daarna voetbalde hij een jaar bij het Italiaanse Parma om vervolgens bij Stade Reims tot 44 wedstrijden in de Ligue 1 (de hoogste Franse divisie) te reiken. Dit seizoen kwam hij mede door blessures amper in actie.

De Bredase Eredivisieclub was op zoek naar een extra optie voor de positie rechts achterin, onder meer vanwege de zware blessure die Cherrion Valerius al maanden aan de kant houdt.

"Maxime is een moderne en dynamische rechtsback die met zijn drive en instelling prima bij NAC past", zegt technisch directeur Peter Maas op de website van de club. "Door het wegvallen van Cherrion had onze staf weinig opties in die zone."

Donderdag werd ook bekend dat de Spaanse verdediger Manel Royo en de Slowaakse back Martin Koscelnik mogen uitkijken naar een andere werkgever. Ook middenvelder Matthew Garbett mag van de technische leiding van NAC vertrekken. De Nieuw-Zeelandse international gaat niet mee naar het trainingskamp dat de Bredase selectie belegt in het Spaanse Alicante. Net voor Kerstmis werd keeper Kostas Lamprou door NAC gecontracteerd, ook op huurbasis.

NAC hervat de competitie op 12 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De uit de Keuken Kampioen Divisie gepromoveerde geel-zwarten staan halverwege de competitie op een verrassend hoge tiende plaats.

