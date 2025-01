112-nieuws: metershoge vlammen bij containerbrand • code geel

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.00 Code geel voor gladheid door sneeuw Moet je deze ochtend vroeg de weg op, pas dan op. Sneeuw zorgt lokaal voor gladheid. Ook voor onze provincie heeft het KNMI daarom, net als in de rest van het land, code geel afgegeven. Bij ons geldt de waarschuwing tot negen uur zondagochtend. Oppassen op de weg vanochtend (foto: Toby de Kort). In Berkel-Enschot worden ook de fietspaden gestrooid (foto: Toby de Kort). De sneeuw zorgt deze ochtend niet alleen voor code geel, maar ook voor mooie plaatjes.

06.45 Onderzoek na melding ongeluk met gevaarlijke stoffen De brandweer van Helmond werd vanochtend vroeg opgeroepen voor een ongeluk met gevaarlijke stoffen bij textielfabrikant Raymakers aan de Kanaaldijk N.W. in die stad. Na een uitgebreide controle in en rond het gebouw werd er niks gevonden. De brandweer - die met twee voertuigen naar het bedrijf was gekomen - keerde terug naar de kazerne. De melding kwam rond kwart voor vijf bij de brandweer binnen. Controle door de brandweer bij het pand (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). De brandweer kwam met 2 wagens naar Raymakers in Helmond (foto: Harrie Grijseels).