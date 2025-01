112-nieuws: ongeluk met brommobiel • man rijdt lantaarnpaal uit grond

13.00

De A17 bij Roosendaal is nog altijd in beide richtingen volledig afgesloten, dit nadat daar vanochtend rond zes uur een vrachtwagen met bieten kantelde . De verwachting is inmiddels dat de weg pas rond vier uur vanmiddag weer open is. Voor die tijd verwacht Rijkswaterstaat wel al een rijstrook vrij te kunnen geven, dit in de richting Roosendaal.

Lees hier meer.

Update 13.30 - Een rijstrook is weer open, meldt de ANWB. Richting Dordrecht is de weg nog wel volledig afgesloten. Omrijden kan via Etten-Leur en Breda over de A58 en A16.