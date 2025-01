'Niet meer rijden tussen cheeta's: autosafari Beekse Bergen aangepast'

De Beekse Bergen gaat de autosafari in het dierenpark aanpassen. Pretparksite Looopings meldt dat er binnenkort niet meer door het leefgebied van de cheeta's, ofwel jachtluipaarden, gereden mag worden. In het verleden stapten verschillende bezoekers tijdens de autosafari uit bij de roofdieren, wat tot gevaarlijke situaties leidde.

Het safaripark in Hilvarenbeek verwacht dat bezoekers later dit jaar niet meer door het deel van het park kunnen rijden waar de jachtluipaarden leven. "We merken dat mensen zich steeds minder bewust zijn van de gevaren van roofdieren", laat een woordvoerder van het park aan de pretparksite weten. Het park wil met de maatregel incidenten in de toekomst voorkomen.

Langs de route van de autosafari staan borden dat bezoekers niet mogen uitstappen. Deze waarschuwingen werden in het verleden door bezoekers meerdere malen genegeerd.

Gevaarlijke situaties

Zo haalde de Beekse Bergen in 2018 internationaal het nieuws toen een Frans gezin uitstapte tussen de cheeta's. Een aantal Duitse bezoekers deed begin 2019 hetzelfde. Een Duitse scholier op zijn beurt negeerde in 2022 verschillende borden tijdens een wandeling in het autosafarigebied. Hij werd vervolgens in zijn arm gebeten door een cheeta.

Eerder verbood de Beekse Bergen bezoekers al om door het leefgebied van de leeuwen in het park te rijden tijdens de autosafari.

