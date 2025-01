112-nieuws: kampeerbus in brand gevlogen • explosie bij voordeur

07.51

Een kampeerbus die geparkeerd stond aan de Muzelaan in Eindhoven is vannacht in brand gevlogen. De melding kwam binnen om iets voor half vijf. Het voertuig is compleet vernield. Een lantaarnpaal die naast het voertuig staat, raakte ook beschadigd.

De eigenaar was van plan om binnenkort op vakantie te gaan en had het voertuig deze week nog naar de garage gebracht voor een onderhoudsbeurt. Hij vertelt dat er op camerabeelden te zien zou zijn dat iemand de camper in brand steekt en vervolgens wegrent. De politie doet nog onderzoek.