112-nieuws: politie opgeroepen voor verbrande broodjes • drugsdealer gepakt

10.16

Een meisje op een fiets is vanochtend aangereden door een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Landweerstraat-Zuid en de Gasstraat Oost in Oss. Medewerkers van omliggende bedrijven schoten direct te hulp. Het meisje is daarna nagekeken in de ambulance. Of ze gewond is geraakt, is niet bekend.