112-nieuws: truck rijdt zich klem • woning vol rook door verbrande broodjes

Bij Domino's in Kaatsheuvel is brand uitgebroken. Het personeel ontdekte rond half drie dat er brand was in een kast binnen in het pand. In de kast werden de fietsaccu's van de bezorgfietsen opgeladen. Een daarvan had vlam gevat. De brandweer heeft een vuilcontainer vol laten lopen met water en daar de accu in gegooid om af te koelen. Het is niet bekend of er veel rook in de zaak heeft gestaan en of ze nog open kunnen vandaag.