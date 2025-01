Zieke moeder (76) voor twee jaar huis uit door drugshandel zoon

Een vrouw van 76 mag twee jaar lang haar huis in de Planetenbuurt in Son niet meer in. Er werd vorig jaar september voor de vierde keer in vrij korte tijd harddrugs gevonden. Ook werd vastgesteld dat haar zoon in hun woning in verdovende middelen handelde. Burgemeester Suzanne Otters besloot daarop het huis voor twee jaar op slot te doen.

De bewoonster vocht deze beslissing aan, maar de rechtbank in Den Bosch bepaalde woensdag dat de burgemeester een terecht besluit heeft genomen. Het algemeen belang weegt zwaarder dan dat van de vrouw.

Vaker gesloten

Agenten en omwonenden was het al langer opgevallen dat er zich verdachte situaties voordeden rondom de woning. Het huis stond al bekend als drugspand, omdat er eerder verdovende middelen, maar ook een wapen, waren gevonden. Door die overtredingen werd het huis al een aantal keren op last van de burgemeester gesloten.

Vorig najaar was voor haar de maat meer dan vol. Aanleiding: in de woning werden bij een politie-inval onder meer cocaïne, een halve xtc-pil, spul om harddrugs te vermengen met andere stoffen en ruim 20.000 euro aan contant geld gevonden. Daarop volgde het besluit om het huis voor twee jaar te sluiten.

De bewoonster vindt dit al te gortig. Ze is slecht ter been en lijdt aan onder meer artrose. Haar huis is zo aangepast dat ze vrijwel alleen op de eerste verdieping verblijft. Haar zoon woonde op de begane grond, waar de drugs zijn aangetroffen. En dat heeft zijn moeder nooit geweten, beweert ze.

Ook is er volgens de vrouw geen noodzaak om haar uit het huis te zetten: haar zoon zit sinds de politie-inval in september vorig jaar vast. Hiermee is volgens haar een eind gekomen aan de drugshandel en de verstoring van de openbare orde. De rechter stelt hier tegenover dat met een sluiting de bekendheid van het pand als drugspand wordt weggenomen. Ook zullen hierdoor de rust en het gevoel van veiligheid in de buurt terugkeren.

De politie hoopte al dat het oppakken van de bewoner tot rust in de buurt zou leiden. "In deze kindvriendelijke wijk passen geen drugsdealers, drugspanden of bestuurders die onder invloed van drugs zijn", meldden wijkagenten vorig najaar.

Argumenten redden het niet

De vrouw heeft van de gemeente een ruimte voor begeleid wonen aangeboden gekregen, maar hiermee kan ze niet uit de voeten. Ook heeft ze geen familieleden of kennissen bij wie ze terechtkan. Bij een eerdere sluiting mocht ze gebruikmaken van woonruimte die beschikbaar was gesteld door een kerkgenootschap, maar dat is nu niet meer mogelijk. Ook heeft ze het geld niet om ergens wat te huren.

Al deze argumenten mochten niet baten. De rechtbank vindt dat de burgemeester voldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de vrouw op straat komt te staan.