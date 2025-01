112-nieuws: vrouw rijdt tegen huis • auto ondersteboven in sloot

02.30

Een vrouw is vannacht met haar auto op een huis gebotst in Berkel-Enschot. Dat gebeurde aan de Durendaelweg in Berkel-Enschot, in de bocht met de Pieter Bruegellaan. Daar reed de vrouw rechtdoor en botste tegen de garage van een huis.

Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw liep een hoofdwond op en is ter plaatse behandeld. Het lijkt erop dat de auto tegen het huis is geschoven door gladheid.

In de garage is een groot gat ontstaan door de aanrijding. Een berger heeft de auto weggesleept. Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen en het gat in de woning te dichten. Een strooiwagen reed een aantal extra rondjes in de bocht en over de kruising deze nacht.