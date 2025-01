Goede voornemens voor afvallen moeilijk vol te houden, professor geeft tips

De goede voornemens van een flinke groep Brabanders zijn alweer in de prullenbak beland. Vooral degene die willen afvallen hebben het moeilijk. De verleiding van het ongezonde eten zoals chips en chocolade blijkt in veel gevallen te groot. Volgens hersenprofessor Esther Aarts uit Eindhoven is dat verklaarbaar. "Vroeger was eten schaars, waardoor we zoveel mogelijk calorieën in korte tijd binnen wilden krijgen."

"Het is de combinatie van vetten, snelle koolhydraten en zout waar onze hersenen zo sterk op reageren", zei Aarts, die onderzoek doet naar eetgedrag in relatie tot de hersenen, bij Afslag Zuid op Omroep Brabant radio. "Niet alleen de beloningsgebieden in onze hersenen slaan daar op aan, maar ook onze emoties, onze verzamelings- en controleringsgebieden." Dat levert in de huidige maatschappij problemen op volgens de professor. "Tegenwoordig zie je overal calorieën om je heen. Een voordeel van vroeger vormt tegenwoordig dus meer een probleem", legt ze uit. Daarnaast weten de producenten van ongezonde voeding ons volgens Aarts wel lekker te maken. "Aan ons de taak om daar weerstand tegen te bieden. Dat doe je met name door bewust te genieten van eten."

"Doe je chips in een bakje."

Het probleem is namelijk vooral hoe we eten. "Veel mensen eten achteloos een zak chips leeg met hun telefoon in de hand. Als je met aandacht eet, geniet je er meer van. Doe je chips bijvoorbeeld in een bakje", adviseert ze. Het beste is om geen ongezonde producten in huis te halen. Heb je ze toch verstop ze dan, adviseert ze. "Leg die reep chocolade achterin de kast en leg de groente, fruit en ongezouten nootjes in het zicht."

"Denk na over wat je wil veranderen."