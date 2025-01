Sterrenkok Soenil Bahadoer stopt met restaurant De Lindehof

Topchef Soenil Bahadoer stopt na 30 jaar met zijn tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen. De chef-kok zal op 1 mei de deuren sluiten omdat hij iets nieuws wil gaan doen. Aan De Telegraaf laat hij weten dat hij grootse plannen heeft 'waarmee ik iedereen in binnen- en zelfs buitenland zal verrassen'. Wat dat precies is, wil de sterrenkok nog niet verklappen.

Ook wil de eigenaar niet laten weten waarom hij precies gaat stoppen. "Ik kan er nu helaas nog niets over zeggen, maar het duurt niet lang voordat ik wel openheid van zaken kan geven. De eerste stap die ik nu moet zetten, is stoppen met De Lindehof", vertelt hij aan De Telegraaf. Bahadoer stuurt vrijdag een brief naar alle vaste gasten om ze op de hoogte te brengen van zijn besluit. En dat is voor hem niet bepaald makkelijk. "Ik doe dit uiteraard met pijn in mijn hart. Ik heb immers alles aan dit restaurant gegeven, het was én is mijn leven. Maar waar deuren sluiten, gaan andere weer open", zegt hij.

"Als geen ander integreert hij specerijen, kruiden en ingrediënten tot een harmonieus en uniek geheel."

Bahadoer opende dertig jaar geleden De Lindehof. Jarenlang kookte hij vol passie en in 2004 kreeg het restaurant zijn eerste ster. Zelf heeft de chef-kok een Surinaamse achtergrond en daarom besloot hij de Surinaams-Hindoestaanse keuken te combineren met de Frans-Nederlandse keuken. "En dat sloeg aan, in 2014 ontvingen we onze tweede ster." In 2019 werd Bahadoer door restaurantgids GuiltMillau ook nog eens gekroond tot 'Chef van het Jaar'. De jury roemde zijn inzet voor De Lindehof. "Een chef die al jaren in de hoogste regionen opereert. Als geen ander integreert hij specerijen, kruiden en ingrediënten tot een harmonieus en uniek geheel. Ere wie ere toekomt." Al ging het Bahadoer niet altijd voor de wind. Tot negen jaar geleden was hij samen met zijn ex-vrouw de eigenaar van De Lindehof. Bahadoer had 75 procent van de aandelen en zijn ex de rest. Het lukte de twee niet om de bezittingen te verdelen en dat leverde een jarenlange strijd op.

"Mijn nieuwe avontuur zal zeker een Surinaams tintje krijgen."