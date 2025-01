Politiechef wil hier 'zijn tanden in zetten', zegt hij in talkshow VRIJDAG

Politiechef Wilbert Paulissen wil zich vanaf februari als plaatsvervangend korpschef bij de landelijke eenheid onder meer bezighouden met de zichtbaarheid van wijkagenten. "Wijkagenten terugbrengen in de wijk is een van de onderwerpen waar ik mijn tanden in wil zetten", vertelt hij in de nieuwe talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant. De talkshow, gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens, is vanaf deze vrijdag iedere week te zien.

In de uitzending spreekt presentatrice Anne-Marie met politiechef Paulissen over zijn carrière in Oost-Brabant en zijn doelen bij zijn nieuwe functie. De presentatrice spreekt ook met bodybuilder Wesley Vissers over goede voornemens en wordt door Björn van der Doelen enthousiast gemaakt over carnaval. Bekijk de uitzending van VRIJDAG hier:

Wilbert Paulissen is nu nog politiechef van de eenheid Oost-Brabant. Vanaf 1 februari wordt hij plaatsvervangend korpschef van de landelijke eenheid. "Het is wel een heel proces geweest", vertelt hij over de overstap. "Ik ben nu 62 en dacht dat dit wel mijn laatste functie zou zijn. Maar toen deze nieuwe kans voorbijkwam, begon het toch aan alle kanten te kriebelen." Wat de politiechef het meest is bijgebleven van zijn werk in Brabant, is onder meer de dood van collega Jeroen Leuwerink. In 2020 werd hij doodgereden toen hij aan het werk was op de N270 bij Nuenen. "Dat deed echt iets met de eenheid", blikt Paulissen terug. "Dat je op je werk door zo'n ongeluk om het leven komt, dat vind ik zwaar. Je maakt als politie zo veel leed mee, maar dit voelde echt anders. Het kwam dichtbij voor ons als politie."

"Er is veel meer dan politie en justitie aankunnen."

Als chef in Oost-Brabant heeft Paulissen veel meegemaakt. Denk aan de coronacrisis, avondklokrellen, toenemende explosies en ook nog eens een zwaar personeelstekort. Hij heeft de maatschappij na corona zien veranderen en conflicten heftiger zien worden. "Conflicten worden opgelost door Cobra's aan de deur te hangen. Dat is echt anders dan de jaren ervoor", vertelt hij in de talkshow.

Op zijn nieuwe plek bij de nationale politie hoopt Paulissen het verschil te kunnen maken. Hij weet nog niet precies waar hij zich als eerste op wil gaan focussen. Al noemt hij wel twee grote onderwerpen waar hij z'n tanden in zou willen zetten. Allereerst de strafrechtketen: "Dingen lopen vol in Nederland, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. De strafrechtketen ook. Er is veel meer dan politie en justitie aankunnen, dus er moeten andere oplossingen komen voor dingen die nu gebeuren. Denk aan winkeldiefstal: daar moet iets mee gebeuren, maar het is de vraag of strafrecht het antwoord is."

"Ik ben gek op Brabant."

Ten tweede wil Paulissen kijken naar de zichtbaarheid van wijkagenten. "De wijkagent moet weer terug in de wijk", vindt de politiechef. "Een wijkagent staat dichter bij de mensen. We moeten dus kijken hoe we dingen anders in kunnen richten, zodat agenten weer de wijk in kunnen." Paulissen zal vanaf februari voornamelijk in Den Haag aan het werk zijn, maar blijft gewoon in het mooie Brabant wonen. "Ik ben gek op Brabant. Ik ben er geboren en getogen en voel me hier als een vis in het water", besluit hij.