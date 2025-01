Verboden toegang, maar jongeren betreden toch terrein Land van Ooit

Twee jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrapt toen ze rondliepen bij Kasteel Steenenburg, ook wel bekend als 'het Roze Kasteel' van voormalig attractiepark Land van Ooit in Drunen. Dat meldt de politie op Instagram.

Het kasteel, dat nog steeds soort van roze is, staat op Landgoed Steenenburg. Het landgoed is overdag toegankelijk voor publiek. In de avonduren is het terrein gesloten en mag je er niet komen.

Het kasteel zelf, met de officiële benaming Kasteel d'Oultremont, is niet toegankelijk voor publiek, het wordt verbouwd.

De jongens, allebei 16 jaar oud, kregen een bekeuring en zijn weggestuurd, zo laat de politie weten. Twee anderen wisten te ontkomen. Zij vluchtten via het water de wijk in. "Op dat moment vroor het, dus het was erg koud", laat een wijkagent weten.

450 euro boete

"Mocht een pand omheind zijn met hekken of staat er een bord met de tekst 'verboden voor onbevoegden' dan is het strafbaar om het terrein of het pand te betreden", maakt de politie nog even extra duidelijk op Instagram. "Doe je dit wel riskeer je een boete van maximaal 450 euro."

Filmpjes van urbexers

Het voormalig Land van Ooit is in trek onder 'urbexers', dat zijn mensen die voor de hobby verlaten plekken en gebouwen bezoeken terwijl dat in veel gevallen strafbaar en soms ook gevaarlijk is.

"We zien dat Urbex steeds meer voorkomt en trending is", waarschuwt de politie. Op internet circuleren talloze filmpjes van urbexers die het Land van Ooit stiekem hebben bezocht.

Het bekende themapark ging in 2007 failliet waarna de gemeente het overnam. Het landgoed ging tijdelijk op slot voor publiek maar is inmiddels weer toegankelijk als wandelgebied. De gemeente heeft het landgoed uiteindelijk verkocht, er komt een groene woonwijk met medische voorzieningen.

In april afgelopen jaar maakten urbexers nog dit filmpje van het voormalige park: