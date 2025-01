Hens aan dek bij boerenorganisaties door zorgen over mond- en klauwzeer

Boerenorganisaties zijn ongerust over de situatie met mond- en klauwzeer. Deze zondag zijn organisaties zoals LTO en ZLTO druk bezig om draaiboeken uit de kast te halen en te updaten. Vooralsnog is het MKZ-virus alleen in de buurt van Berlijn geconstateerd. Eerst bij een groep runderen, maar nu ook bij varkens. Zaterdag werd duidelijk dat er dieren uit dat gebied naar Nederland zijn gekomen. Jos Verstraten uit Westerbeek is boer en bestuurder en maakt zich grote zorgen.

Verstraten is extra bezorgd omdat zaterdag ook een uitbraak is ontdekt bij een varkenshouderij in de dezelfde Duitse regio. "Dan rijst de vraag hoe is die daar terechtgekomen. Hoe is die verspreiding verlopen en lopen nu ook varkenshouderijen in Nederland risico."

Zaterdag werd bekend dat er sinds 1 december 3600 kalveren naar Nederland zijn gekomen vanuit de regio rond Berlijn. Die kalveren zijn op 125 bedrijven verspreid.

Hoeveel Brabantse bedrijven mogelijk besmette dieren uit Duitsland in hun stal hebben staan durft de boerenvoorman van LTO niet te zeggen. Over de mate van onrust onder de Brabantse veehouders wil hij weinig kwijt. "Ik weet vooral dat we ons bestuurlijk veel zorgen maken en vol in de regelstand staan."

Jos Verstraten uit Westerbeek bij Cuijk is daarom deze zondag druk bezig. "Ik kan vooral vertellen dat we nu vanuit bestuurlijk oogpunt alles uit de kast halen om besmetting en verspreiding van mond- en klauwzeer te voorkomen."