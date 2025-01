112-nieuws: man rijdt over busbaan • brand in ontmoetingscentrum geblust

09.41

Een automobilist is in Waalwijk aangehouden omdat hij met zijn auto over de busbaan reed. Terwijl het andere verkeer stond te wachten voor het rode verkeerslicht, was de man ongeduldig en besloot hij die weg te nemen. De man heeft een boete gekregen. "Het kost hem en meer tijd en 160 euro", schrijft de politie op Instagram. "Hij verklaarde dit te doen voor 'een betere doorstroming van het verkeer'."

De man bleek even later ook nog onder invloed van wiet te rijden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor een uitgebreid bloedonderzoek en hoort later zijn straf.