Dakdekkersoorlog in Den Bosch: al bijna twee ton schade

Den Bosch is al maanden het toneel van veel explosies, waarbij met name dakdekkers elkaar het leven zuur maken. En dat heeft ook financiële gevolgen. De dakdekkersoorlog leverde de slachtoffers naar schatting al bijna tweehonderdduizend euro aan schade op. Dat blijkt uit een inventarisatie die Omroep Brabant door een schade-expert liet maken.

De dakdekkersoorlog begon afgelopen jaar juli toen bewoners van de Willem Barentszstraat werden opgeschrikt door een harde knal. Het bleek het begin van een complexe reeks van negentien aanslagen, waarbij veelal huizen en voertuigen van dakdekkers het doelwit waren. Deze knallen werden met name veroorzaakt door Cobra’s. De ‘oorlog’ woedt ondertussen al een half jaar in Den Bosch en tot op de dag van vandaag krijgen politie en gemeente er moeilijk grip op.



Omroep Brabant liet Eric Horssius, schade-expert bij Krantz& Polak Resolve uit Bilthoven, een inschatting maken van de schade die tot nu toe is veroorzaakt door de explosies. Hij keek naar verschillende foto’s en video’s van de negentien incidenten. Horssius schat de schade op 193.750 euro. Dat is exclusief de schade aan eventuele apparatuur die in de busjes lag.



Stilte voor de storm

Aan het begin van de dakdekkersoorlog, in de maanden juli, augustus en september, bleef het nog enigszins rustig in Den Bosch. Er waren zes explosies, verdeeld over de Willem Barentszstraat, de Leyhof en de Sluisweg. Het leverde de betrokken dakdekkers een schadepost van 21.000 euro op. Bij deze explosies alleen woningen beschadigd.



De bom ontploft

In de maanden daarop barstte de bom. Alleen al in oktober waren er acht explosies, met een totale schade van bijna 85.000 euro. Het ging om vijf woningen voor 13.250 euro. Bij drie bedrijfswagens vielen de kosten een stuk hoger uit: 71.500 euro. Het was de piek van een hectische tijd.



November, december en januari brachten nog vijf knallen, waarbij alleen bedrijfswagens het doelwit waren. De expert schat de schade op 88.000 euro. In de Monseigneur van Schaikstraat werden twee bedrijfsbussen door een brand verwoest. Schade: 24.000 euro.



Groot verschil

Opvallend is dat de geschatte schade aan bedrijfswagens veel hoger uitvalt dan de schade aan woningen. De explosies in de wagens kostte de dakdekkers bijna 160.000 euro, terwijl de schade aan woning uitkwam op iets meer dan 34.000 euro. Dat kwam vooral doordat de explosies alleen schade aan en rond de voordeur aanrichtten.



2025 is nog maar twee weken oud, maar de eerste aanslag is alweer een feit. Het lijkt er dan ook niet op dat de dakdekkersoorlog voorbij is.



