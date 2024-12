Dakdekkersoorlog woedt voort: dit is wat er tot nu toe gebeurde

Sinds juli zijn er tientallen explosies in Den Bosch geweest. Dit gebeurde veelal bij huizen en voertuigen van dakdekkers. Het is een complexe reeks aan aanslagen waar politie en gemeente maar moeilijk grip op krijgen. In dit overzicht lees je wat er tot nu toe is gebeurd.

16 juli

Een harde knal op klaarlichte dag. Er is een explosief ontploft bij een huis aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch. Niemand weet dan nog dat het een startsignaal is voor een reeks van aanslagen, gericht op dakdekkers in de omgeving.

1 augustus

Een tweede aanslag en een derde aanslag op het huis aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch. 3 augustus

Bij de derde aanslag aan de Willem Barentszstraat wordt een gat in de voordeur geblazen. Inmiddels is duidelijk dat op het adres een dakdekkersbedrijf is ingeschreven. 24 augustus

Na een explosie in het begin van augustus, verloopt de zomermaand verder zonder al te veel bijzonderheden. Tot de 24ste. Aan de Leyhof in Den Bosch gaat een explosief af bij het huis van een dakdekker. Iets verderop wordt ook geprobeerd om de hoogwerker van de dakdekker in brand te steken. De enorme explosie is vastgelegd op beeld.

27 augustus

Weer is het raak bij het huis van de dakdekker aan de Leyhof. Een derde explosief gaat bij hem af. De teller van het aantal ontploffingen staat inmiddels op zes. 11 september

Het is de onrustigste nacht tot nu toe. In de nacht van woensdag op donderdag gaan er drie explosieven af. De eerste bij een huis aan de Sluisweg in Den Bosch. Kort daarna gaan explosieven af bij twee verschillende bedrijfsbussen aan de Wethouder van Soestbergenstraat, waar een dakdekker woont. Omwonenden hebben het over 'niet normaal harde knallen.' De voorkant van een van de bussen ligt aan gruzelementen

17 september

"Het knalseizoen is geopend." Voor het eerst doet een dakdekker uitgebreid zijn verhaal over de reeks explosies die de dakdekkersbranche teistert. Dakdekker Ali Katkay (36) zegt dat er verschillende 'onderonsjes' worden uitgevochten. Afgepakte adressen en de moordende concurrentie zouden aanleiding zijn voor de reeks aanslagen. LEES OOK: 'Knalseizoen is geopend', Ali doet boekje open over 'dakdekkersoorlog' 3 oktober

Opnieuw gaat er een bedrijfswagen van een dakdekker in vlammen op. Ditmaal aan de Elzenstraat in Den Bosch. Het is de bedrijfsbus van een 23-jarige ondernemer. Zijn vader, die in loondienst is bij zijn zoon, zegt dat er 'helemaal geen dakdekkersoorlog is'. "Mijn zoon is 23 jaar. Hij heeft geen vijanden. Hij begon op zijn negentiende, als er een oorlog was, dan was het al eerder gebeurd." Buurtbewoners durven niet te reageren op de brand uit angst voor meer aanslagen. 9 oktober

Gesneuvelde ruiten en een verwoeste voordeur. Rond kwart voor tien in de avond gaat er een explosief af aan de achterkant van een huis aan de Wibauthof in Den Bosch. Kort daarna is een voordeur van een huis aan de Amsterdamstraat in de stad het doelwit. Opvallend is dat alleen op het adres aan de Wibauthof een dakdekker staat ingeschreven. Mogelijk woont aan de Amsterdamstraat een familielid van de dakdekker.

11 oktober

Explosief nummer veertien in de dakdekkersoorlog gaat af bij een auto aan de Eerste Slagen in Den Bosch. De dakdekker van wie de auto is, kwam zelf net aanrijden in zijn bedrijfsbus toen hij zijn auto in vlammen zag opgaan. Inmiddels laat de politie weten maar moeilijk grip te krijgen op de reeks aanslagen. Ze hebben bijna dagelijks een overleg met het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Den Bosch over de kwestie. LEES OOK: Dakdekkersoorlog: politie krijgt moeilijk grip op golf aan explosies 17 oktober

Wéér gaat er een explosief af bij een huis van een dakdekker. Dit keer is het raak aan de Tweede Slagen in Den Bosch. Het raam van de voordeur kon de klap niet navertellen. 20 oktober

Voor een tweede keer keert de politie terug naar de Amsterdamstraat in de stad. Daar is opnieuw een explosief ontploft. Diezelfde dag wordt een bedrijfsbus van een dakdekker vernield, deze stond geparkeerd aan het Schaarhuispad. Niet veel later wordt een 19-jarige man aangehouden, hij zou de bedrijfsbus hebben beschadigd. De ochtend na zijn aanhouding wordt hij weer vrijgelaten LEES OOK: Man (19) opgepakt voor explosie bij bus van dakdekker 25 oktober

De vele explosies aan het adres van dakdekkers schrikt nieuwe concurrentie niet af. Er stonden al ruim 350 dakdekkers ingeschreven in Den Bosch en daar kwamen er de laatste tijd nog meer bij. Er zijn nu meer dan drie keer zoveel dakdekkers in Den Bosch als in Eindhoven (136) of Tilburg (106). 3 november

De politie zit met de handen in het haar. De politiechef van Oost-Brabant vertelt in een interview met Omroep Brabant dat de dakdekkersoorlog veel capaciteit vraagt van de politie. Ook is hij bang dat er binnenkort een explosie fataal afloopt.

LEES OOK: Dakdekkersoorlog eist veel capaciteit van politie: 'Het is heel complex' 14 november

In de vroege ochtend worden een vader (43) en een zoon (22) opgepakt. De twee worden door de politie gearresteerd in hun huizen in de Graafsewijk in Den Bosch. Vader en zoon zouden beiden werken in de dakdekkersbranche. De politie verdenkt ze van betrokkenheid bij 'één of meer geweldsincidenten van de laatste maanden in Den Bosch'. LEES OOK: Arrestaties in dakdekkersoorlog: vader (43) en zoon (22) opgepakt 15 november

De nacht na de aanhouding is het weer raak. Om halfvier 's nachts raakt de bestelbus van een dakdekker zwaar beschadigd door illegaal vuurwerk. Niemand raakt gewond. Volgens de vrouw van de dakdekker is haar man in loondienst bij een bedrijf. LEES OOK: Opnieuw explosie bij dakdekker in Den Bosch, dag na aanhoudingen 18 november

De vader en zoon die op 14 november zijn aangehouden, worden weer vrijgelaten. De twee blijven nog wel verdachten. 16 december

De politie pakt een minderjarige jongen op die mogelijk betrokken was bij de explosie op 20 oktober. Diezelfde avond werd al een 19-jarige man uit Den Bosch aangehouden. De nieuwe verdachte is 14 jaar oud. LEES OOK: Explosie bij bus van dakdekker: minderjarige jongen opgepakt 25 december

Weer is er een explosie. Een dakdekker aan de Leyhof wordt in de kerstnacht voor de vierde keer het slachtoffer van een aanslag. Al drie keer eerder werd er een aanslag gepleegd: op 21 februari, 24 augustus en 27 augustus. De eerste keer ging een bedrijfsbusje in vlammen op, de tweede en derde keer zou er een explosie zijn geweest.