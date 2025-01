'Genoeg aanleiding' voor nieuw onderzoek naar berucht escortbureau

De gemeente Tilburg gaat opnieuw onderzoek doen naar een berucht escortbureau. De eigenaresse van escortbureau Nirvana in België is veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting. Haar dochter probeert nu voet aan de grond te krijgen in Tilburg. Zij werkte in België samen met haar moeder. Toch kreeg het bedrijf vorig jaar een vergunning.

De gemeente stelde toen dat er geen redenen waren om de vergunning te weigeren. Nu ziet de gemeente Tilburg genoeg aanleiding om opnieuw onderzoek te doen naar het escortbureau. Dat antwoordt het college van Burgemeester en Wethouders op raadsvragen van de politieke partij ONS Tilburg.

Nieuwe informatie

De gemeente gaat een nieuw Bibob-onderzoek doen naar het bedrijf. Bij zo'n onderzoek moet duidelijk worden of het gevaar bestaat dat een ondernemer zijn vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. "Inmiddels beschikken wij over de vereiste bestuurlijke en ambtelijke informatie die aanleiding heeft gegeven tot het opstarten van een nieuw Bibob-onderzoek", verklaart de gemeente.

Op basis van de uitkomsten volgt een nieuw besluit over de vergunning.

Klanten afgeperst

Uit onderzoek van Pointer bleek dat op ruim honderd websites van escortbureau Nirvana gebruik werd gemaakt van nepprofielen. In de podcast Het Escortbedrog sprak het onderzoeksplatform klanten die een bepaalde dame dachten te boeken en bijna altijd iemand anders aan de deur kregen. Als zij niet wilden betalen, werden ze bedreigd of afgeperst. Buren, familie en vrienden zouden dan te horen krijgen dat de klant een escort had geboekt.

Margretha Van de Laar is sinds 1996 de eigenaar van Nirvana. Haar dochter is de eigenaar van het escortbureau dat een vergunning van de gemeente Tilburg kreeg. Volgens Pointer spelen ze onder één hoedje.

Mensenhandel en prostitutie

Van de Laar werd in België veroordeeld tot een celstraf van vier jaar (waarvan twee jaar voorwaardelijk) voor mensenhandel en prostitutie. De escortdames zouden volgens de rechter 'op onaanvaardbare wijze zijn uitgebuit'. Zo hadden ze geen inspraak in de seksuele handelingen die werden verricht of de klanten die ze aannamen en werd tweederde van hun inkomsten ingehouden door Van de Laar.

Tijdens datzelfde proces werd haar dochter veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Margretha van de Laar is bovendien in Nederland veroordeeld voor belastingfraude.

De gemeente Tilburg liet eerder weten dat er bij de vergunningsaanvraag geen onderzoek is gedaan naar familie van de aanvrager, omdat dit volgens de regels niet hoeft. Aan de hand van de nieuwe informatie ziet de gemeente wel aanleiding om verder onderzoek te doen.

