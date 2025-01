Winkeldieven betrapt: namen voor 750 euro aan boodschappen mee

Twee winkeldieven zijn maandagmiddag op heterdaad betrapt in een supermarkt in Sprang-Capelle. Ze hadden hun karretje volgeladen met zo'n 750 euro aan boodschappen, maar het personeel had ze op tijd in de gaten.

De dieven, van 24 en 25 jaar oud, wilden met hun volle boodschappenkar de winkel verlaten zonder te betalen. Personeel vertrouwde het niet en belde de politie. Toen de winkeldieven er met de buit vandoor wilden gaan, werden ze aangehouden door de agenten. "Proletarisch winkelen werd in hun geval dus een ritje naar het cellencomplex", zo meldt de politie. AI tegen winkeldiefstal

Supermarkten worstelen al langere tijd met winkeldieven. Zo maakte Jumbo vorig jaar bekend dat daar jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro uit de supermarkten wordt gestolen. Het familiebedrijf uit Veghel besloot daarom de strijd tegen winkeldiefstal op te voeren. Zo werd ingezet op meer en slimmere steekproeven bij zelfscankassa's. Ook kwamen er opvallende borden in alle winkels, waarop staat dat klanten alle boodschappen moeten afrekenen. Kunstmatige intelligentie

Jumbo gebruikte ook slimme camera's met kunstmatige intelligentie (AI) om dieven op te sporen, maar is daar inmiddels weer mee gestopt. De camera's hielden afwijkend gedrag van klanten in de gaten, maar het Veghelse bedrijf voelde zich daar uiteindelijk toch niet prettig bij. LEES OOK: Jumbo stopt met AI tegen winkeldiefstal: 'Klanten zijn geen dieven' 'Mensen stelen meer uit winkels omdat boodschappen steeds duurder worden' Voor 100 miljoen gestolen bij Jumbo, supermarkt hangt extra camera's op