Boompje dat carwash blokkeerde omver gereden: 'Dit heb ik zo niet gewild'

Het boompje dat heel knullig precies voor een gloednieuwe wasbox in Eindhoven stond, is gisteravond door onbekenden omver gereden. Dat laat ondernemer Henri Lanters weten in het Omroep Brabant radioprogramma KEIgoeiemorgen! "Dit heb ik zo niet gewild, dit had niet gehoeven."

Dat de boom nu door onbekenden omver is gereden, vindt hij vooral heel vervelend. "Ik vind dit toch erg. Ik kwam gisteravond thuis nadat ik m'n vrouw had opgehaald. Toen lag dat boompje ineens plat." De gemeente Eindhoven zou de boom op de stoep van de Vaalserbergweg donderdag juist verplaatsen. "Het boompje zou in een straat achter ons in een plantsoen komen te staan. Of het daar had overleefd, weten we niet. Maar nu heeft ie 't zeker niet overleefd", vertelt Lanters. Hij heeft geen idee wie de boom een zetje heeft gegeven. "Ik heb niks gehoord, van niemand." Het bedrijf wil nu een boompje doneren aan de gemeente. "Dat wordt geen grote boom, want de verbouwing heeft al veel geld gekost", zegt hij met een lach.

"Op social media is het natuurlijk wel helemaal losgegaan."

Het was een klein boompje met grote impact. Want dat kleine boompjes stond precies vóór de ingang van een van de nieuwe wasboxen van de carwash van Henri Lanters. En daardoor paste er geen enkele auto in die nieuwe box. Eerder stond ook een lantaarnpaal pal voor de deur, die is al wel verplaatst. "Hilarisch is het eigenlijk", gaf Lanters eerder toe. "Maar ik heb dit aangekaart met wat humor, ik vroeg me af hoe dit kon gebeuren. Dat het nu zo loopt, vind ik wel heel vervelend. Op social media is het natuurlijk wel helemaal losgegaan." Gemeentewerkers zijn donderdagochtend vroeg gelijk aan de slag om de boom op te ruimen. Het bedrijf De Krom bestratingen helpt bij het weghalen van de boom.

"Ze hebben met iets van een ketting of een spanband aan de boom getrokken."

De eigenaar van het bedrijf laat weten dat er bandensporen op de stoep te zien zijn. "Ze hebben met de bumper tegen de boom gedrukt. Ze hebben met iets van een ketting of een spanband aan de boom getrokken", is zijn conclusie. De gemeente Eindhoven doet aangifte van vernieling, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De boom op de stoep van de Vaalserbergweg stond er al langer, maar zou worden verplaatst omdat de wasboxen werden geopend. Na maanden had de gemeente nog geen actie ondernomen en trok Lanters aan de bel. Volgens de gemeente was er verwarring over de benodigde papieren. Een woordvoerder trok het boetekleed aan. "Heel vervelend dat de ondernemer zo lang heeft moeten wachten op duidelijkheid", vertelde die.

Opruimwerkzaamheden bij het boompje (foto: Henri Lanters).