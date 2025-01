Toekomst Jumbo stond op het spel: ‘Winst stijgt, maar dip nog niet voorbij'

De toekomst van supermarktketen Jumbo is gered, dat stelde topman Ton van Veen donderdag in Veghel bij de presentatie van de jaarcijfers. De winst van het supermarktconcern steeg afgelopen jaar van 22 miljoen in 2023 naar 30 miljoen in 2024. Blij zijn ze met deze cijfers bij Jumbo nog niet. “We zitten in een dipje”, zei Peter van Erp, financieel directeur van Jumbo. Directeur Ton van Veen vulde hem aan: “Onze toekomst stond op het spel, maar we hebben net op tijd een U-bocht kunnen maken.”

Inkoop was te duur Eerst even wat cijfers. De omzet van de supermarkt daalde van 10,89 miljard naar 10,64 miljard. Die daling is te wijten aan de tabaksverkoop die in juni stopte, dat scheelde 400 miljoen euro omzet. De winst ging van 22 naar 30 miljoen euro, een stijging dus, maar Van Erp is nog niet tevreden: “We gaan weer richting een gezonde winst van vijftig miljoen of meer.”

Om die extra winst te behalen, heeft Jumbo een aantal ‘noodzakelijke’ ingrepen moeten doen. Zo zijn de inkoopkosten met 50 miljoen euro gedaald. “We kochten een paar procent te duur in, we waren, in vergelijking met onze concurrenten, de enige die niet internationaal inkochten”, vertelde Van Veen. “Die aanpassing zorgde wel voor lege schappen. Maar als we dat niet hadden gedaan, stond onze toekomst op het spel.”

Diefstallen en crisis bij Jumbo

Vorig jaar was het groot in het nieuws: er werd voor 100 miljoen euro gestolen bij Jumbo. Die kostenpost is nu gedaald naar 70 miljoen euro. Het stoppen met sportsponsoring scheelde de gele supermarkt een uitgave van 20 miljoen euro en de reorganisatie waarbij 350 mensen weg moesten bij het hoofdkantoor zorgde voor een besparing van 50 miljoen euro. Een reorganisatie die dit jaar zal worden afgerond.

LEES OOK: Jumbo ontslaat medewerkers op hoofdkantoor, 350 banen weg

“We groeien niet in het aantal winkels en we houden de marktgroei niet bij”, zei Van Veen. “Dat is wennen voor ons. We zijn gewend om te groeien en te winnen, maar we zitten in een crisis. We moeten ons herpakken.” Daarom wil de directeur terug naar ‘de Jumbo zoals de Jumbo bedoeld is’. Het concern is er volgens hem te veel dingen naast gaan doen, denk aan sport, La Place en Hema.

'Moeilijke periode laten we achter ons'

De focus ontbrak en dat zorgde ook voor een imago-crisis, zo stelden deskundigen eerder tegen Omroep Brabant. Tot een aantal jaar geleden had de Jumbo een vriendelijk, Brabants en prijsvechtend imago. Maar de supermarktketen verloor volgens deskundigen het gevoel voor haar doelgroep volledig. Zo worden ze van alle supermarkten het hardst afgerekend op de inflatie. “Dat komt omdat Jumbo de prijsvechter was en dat imago is weg”, zei supermarktdeskundige Paul Moers eerder.

LEES OOK: Het imago van de Jumbo is heel slecht, blijkt uit onderzoek

Met goede hoop kijkt directeur Ton van Veen nu naar de toekomst, zo bleek bij de presentatie van de cijfers. “We laten een moeilijke periode achter ons, we willen weer winnen. Het is een marathon en we doen het stap voor stap. We worden weer de meest geliefde supermarkt van Nederland. Dat blijft keihard werken.”