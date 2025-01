112-nieuws: brand in bedrijf Helmond • waarschuwing voor dichte mist

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.29 Automobilist gewond bij botsing Een automobilist raakte afgelopen nacht gewond in Rijsbergen. Deze reed met de auto tegen een boom naast de weg. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. In het ziekenhuis is bloed van de man afgenomen. Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest

05.42 Crash auto na politieachtervolging Een BMW crashte afgelopen nacht op de Aalsterweg in Eindhoven na een politieachtervolging. De bestuurder van de BMW raakte zwaargewond. Hij zat bekneld in de auto en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij is vervolgens met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Lees hier meer. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

05.12 Waarschuwing voor dichte mist Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in de provincie en een groot deel van de rest van Nederland. Het zicht kan minder zijn dan tweehonderd meter. De mist, die verschillende delen van Nederland al een tijdje plaagt, is hardnekkig. "Pas in de tweede helft van de ochtend lijkt de mist overal op te lossen", zegt een woordvoerder van het KNMI.

04.42 Brand in bedrijf Helmond Bij elektronicabedrijf Carmo Electronics aan de straat Berenbroek n Helmond woedde afgelopen nacht brand. Het vuur, dat een dikke laag rook in het gebouw veroorzaakte, werd rond twee uur 's nachts gemeld. De brandweer kon via een gat in het raam het vuur blussen. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision De brand zou in een van de kantoren zijn ontstaan. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Bij Carmo Electronics worden elektro-onderdelen gerepareerd en er zouden zich ook accu's bevinden voor de auto- en motorindustrie. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

02.26 Fietser rijdt op de weg Een fietser is afgelopen nacht door wijkagenten van de politie Breda Zuidwest van de weg geplukt. Deze reed tegen het verkeer in en deed dit ook nog eens met minimale verlichting. De fietser kreeg een bekeuring. Waarom de fietser op de weg in plaats van het fietspad reed, is niet duidelijk. Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest