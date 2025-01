112-nieuws: jongen zwaargewond bij steekpartij • kalf uit het water gered

18.12

De brandweer heeft vanmiddag een kalf uit het water gered in Boxtel. Het dier was in de Korvertseloop terechtgekomen. Dat is tussen de Koevoortseweg en de Beukendreef. Rond half vijf werd de brandweer gealarmeerd, maar toen de brandweerlieden na een flinke wandeling de plek had bereikt, was het kalf al door omstanders uit het water getrokken. Het dier was onderkoeld, de eigenaar is in kennis gesteld en zal verder zorgdragen voor het beest.