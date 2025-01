112-nieuws: auto in water • onderzoek rond coffeeshop

20.02

Coffeeshop Noorderlight X in de Wilhelminalaan in Etten-Leur is betrokken bij een politieonderzoek. Er is een camera is geplaatst bij de coffeeshop. "Deze camera is geplaatst om toezicht te houden in het kader van een lopend onderzoek", meldt de politie. Het is onduidelijk wat er precies speelt. Een woordvoerder van de politie kan er vooralsnog niets over zeggen.