112-nieuws: meisje uit fietsspaken bevrijd • auto en scooter botsen

17.13

Op de Peeleindseweg in Beek en Donk zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance. Het was een flinke klap, het voorwiel van de scooter ligt er volledig af. Ook heeft de auto een flinke deuk. De weg was afgesloten en daardoor had het andere verkeer vertraging.