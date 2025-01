112-nieuws: Vrachtwagen in brand • auto crasht en belandt onderaan talud

08.14

Een vrachtwagen is helemaal uitgebrand aan de Korenmolen in Boxtel. De brandweer had niet voldoende bluswater om het vuur in een keer te doven. Er waren geen brandkranen in de straat en dus moest er een watertankwagen komen met extra bluswater. De brand ging gepaard met flink veel rook. De weg werd door de politie afgesloten. Mensen die bij omliggende bedrijven moesten zijn, werd verzocht om om te rijden.