Met 200 kilometer per uur over de snelweg: rijbewijs kwijt en taakstraf

Een man van 22 uit Roosendaal heeft een taakstraf van 20 uur gekregen, omdat hij vorig jaar juli met ongeveer 200 kilometer per uur over de snelweg A4 reed. Ook bepaalde de kantonrechter maandag dat hij voor acht maanden zijn rijbewijs moet inleveren.

De snelheidsduivel had zijn rijbewijs nog maar een jaar toen hij die ochtend op de snelweg bij Steenbergen werd gesnapt. Hier geldt overdag een snelheid van 100 kilometer per uur. De man reed in een Duitse huurauto. Die is in beslag genomen.

De politie maakte eerder bekend dat de topsnelheid die de automobilist uit Roosendaal die ochtend bereikte 235 kilometer per uur was. Zijn gemiddelde snelheid bedroeg 206 kilometer per uur.

LEES OOK: Snelheidsduivel rijdt 235 km/u, moet auto en rijbewijs inleveren

De kantonrechter besloot ook dat de man een taakstraf van nog eens 20 uur krijgt wanneer hij de komende twee jaar weer in de fout gaat. Ook raakt hij zijn rijbewijs dan voor twee maanden extra kwijt.

Vorig jaar zijn in West-Brabant ruim 130 bolides in beslag genomen nadat chauffeurs het gaspedaal veel te ver indrukten. Vaak ging het om Duitse huurauto’s. De aanpak om deze snelheidsduivels - zogeheten verkeershufters - van de weg te halen, werpt volgens de politie vruchten af.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Aanpak verkeershufters in Duitse huurauto's volgens politie groot succes

Met 210 over de snelweg: ook deze mafkezen werden aangehouden