Met 210 over de snelweg: ook deze mafkezen werden aangehouden

"Kunt u dit een keer door de vingers zien?", vroeg de bestuurder zaterdagnacht nog hoopvol aan de politie in Oost-Brabant. Hij werd even daarvoor aangehouden, omdat hij te hard reed. En niet zo'n beetje ook: met maar liefst 210 kilometer per uur raasde hij over een weg waar je maximaal 100 mag. Resultaat: hij mag zijn rijbewijs alweer inleveren. En daarmee is 'ie lang niet de enige jonge wegpiraat die we afgelopen jaren in onze provincie tegenkwamen.

Zo werd er afgelopen dinsdag in Tilburg nog zo'n topcoureur bij zijn kladden gepakt door de politie. De 21-jarige Roosendaler scheurde met meer dan 200 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg. Twee keer zo hard als toegestaan. Ook deze bestuurder mocht zijn rijbewijs inleveren. Tien keer te veel alcohol op

Toch is het niet altijd de snelheid waar het op mis gaat. Een 19-jarige man uit Zevenbergen werd in de zomer van 2020 van de weg geplukt door agenten, toen hij slingerend over de Baarlaaksedijk in Standdaarbuiten reed. De jongeman reageerde in eerste instantie niet op het stopteken van de politie. Pas toen de agenten met hun lichten seinden, stopte de auto. Een blaastest verklaarde al snel het onveilige rijgedrag. De jonge bestuurder had tien keer meer gedronken dan voor een beginnend bestuurder is toegestaan: 890 µg/l. LEES OOK: Tiener kruipt achter het stuur met tien keer te veel alcohol op Man ramt politieauto's

Het negeren van een stopteken komt trouwens vaker voor. Zo ook in 2022, toen een 20-jarige man uit Sint Willebrord het hazenpad koos toen een een agent hem wilde aanspreken. De agent had het sterke vermoeden dat de bestuurder drugs aan het dealen was. Bij de achtervolging die volgde beukte de 20-jarige er flink op los. Hij ramde meerdere keren een politieauto en reed tegen het verkeer in, waarbij hij andere weggebruikers in gevaar bracht. Het kostte de politie meerdere pogingen om de man uiteindelijk tot een stoppen te brengen. LEES OOK: Dollemansrit door West-Brabant: bestuurder (20) ramt drie politieauto's Cash, flakka en een hakbijl

Wanneer de politie zo'n wegmisbruiker eenmaal weet aan te houden, is het altijd maar de vraag wat ze in de auto aantreffen. Deze zomer vonden agenten wel heel opmerkelijke spullen bij een bestuurder uit Bergen op Zoom: een hakbijl, een aansteker die op een vuurwapen leek, drugs en duizenden euro's aan cash. LEES OOK: Bestuurder onder invloed gepakt met hakbijl, flakka en duizenden euro's Rijbewijs na één dag al kwijt

Maandenlang rijlessen volgen, op examen gaan en heel wat centen betalen om eindelijk dat papiertje te bemachtigen. Een beginnende bestuurder in de Tilburgse Reeshof kon er welgeteld één dag van genieten. Wijkagenten hielden de bestuurder aan voor een blaastest. Die blies vervolgens 390 ugl, goed voor een promillage van 0,92. Een beginnend bestuurder mag maar 0,22 promille in zijn bloed hebben. En . "De beginnend bestuurder was niet bepaald blij", lieten wijkagenten weten op Instagram. "En hij was ook behoorlijk bang voor de reactie van zijn ouders..." LEES OOK: Automobilist heeft één dag zijn rijbewijs en kan het meteen inleveren