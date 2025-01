Broer van beruchte hondenfokker cel in na vondst van drugslab

Een man van 66 gaat voor een jaar de cel in, omdat in een pand aan de Grote Aardweg in Eersel dat van hem is een drugslab was gevonden. De politierechter in Den Bosch heeft dit bepaald. Het lab werd in mei 2023 gevonden tijdens een onderzoek in dezelfde straat naar zijn broer, die berucht is door zijn hondenfokactiviteiten.

De politie was een inspectie in het pand begonnen, omdat er aanwijzingen waren dat er ook honden zouden zitten. Ze stuitte echter op een drugslab, dat helemaal ingericht was voor de productie van drugs, maar nog niet in gebruik was. Het had wel tot gevaarlijke toestanden voor de omgeving kunnen leiden.

Volgens de politierechter heeft de man uit Eersel voorbereidingen getroffen om in het lab op grote schaal MDMA te produceren en daarna te verhandelen. In het pand werden onder meer gasflessen, jerrycans, maatbekers, afzuigslangen, speciekuipen en weegschalen gevonden. Verder is er ongeveer veertig liter methanol in beslag genomen. Hiermee kan MDMA of amfetamine worden gemaakt.

Het drugslab kwam bij toeval aan het licht: