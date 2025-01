Coffeeshop moet dicht na tien aanslagen in drie jaar: 'Omgekeerde wereld'

De advocaat van de eigenaar van coffeeshop Caza in Tilburg noemt het 'de omgekeerde wereld' dat de coffeeshop op last van de burgmeester moet sluiten. Burgemeester Theo Weterings maakte donderdag bekend dat de coffeeshop dicht moet na tien aanslagen in zo'n drie jaar tijd. De eigenaar gaat in beroep tegen de sluiting. "Het slachtoffer wordt gestraft en de daders gaan vrijuit."

Het intrekken van de vergunning geeft volgens advocaat Bisar Çiçek een verkeerd signaal af. "Het signaal dat de burgemeester afgeeft is: aanslagplegers, je kunt een aanslag plegen. Ik als burgemeester sluit die toko wel." Volgens de advocaat moet de burgemeester naar zijn eigen rol kijken: "Als het de burgemeester niet lukt om de politie op juiste wijze in te zetten, moet hij niet de schuld bij mijn cliënt neer gaan leggen."

Drie jonge mensen van vijftien, zestien en negentien jaar oud zijn in de afgelopen jaren opgepakt na aanslagen, maar het is nog altijd onduidelijk wie er precies achter zit. De advocaat is teleurgesteld in de resultaten van het politieonderzoek. "Als er tien aanslagen worden gepleegd en je hebt nog steeds geen dader te pakken, dan faal je als politie."

'Schijnmaatregelen'

Om de veiligheid te waarborgen, werd in de omgeving van de coffeeshop preventief gefouilleerd. "Maar dat was alleen overdag", merkt Çiçek op. "En dat terwijl alle aanslagen in de nacht zijn gepleegd."

Volgens de advocaat had de burgemeester beter in moeten zetten op camera’s en zichtbare politiepatrouilles. "De maatregelen die de burgemeester nu heeft genomen zijn niets dan schijnmaatregelen."

In beroep

De coffeeshop werd na de tiende aanslag in januari al gesloten tot in ieder geval februari. De coffeeshophouder heeft tot en met 28 januari de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit van de burgemeester. "En dat zullen we ook doen", vertelt de advocaat. "Alle rechtsmaatregelen die we kunnen nemen, zullen we nemen."

