Twee verdachten opgepakt voor gooien explosief naar beveiligers Caza

Twee verdachten zijn maandag aangehouden voor een aanslag op coffeeshop Caza in Tilburg. Op 4 januari werd een explosief richting de zaak gegooid. Twee beveiligers stonden op dat moment voor de deur, een van hen werd geraakt. De twee verdachten zijn meerderjarig.

De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Om deze reden kan de politie ook niet meer details delen over de verdachten. Donderdag worden ze voorgeleid.

De aanslag gebeurde rond drie uur 's nachts. De beveiligers zagen dat er iets naar de coffeeshop gegooid werd. De mannen sprongen op en renden weg, maar het explosief ging niet af.

Het gegooide voorwerp bleek een flesje brandbare vloeistof te zijn met een explosief eraan. Als het was afgegaan, waren de beveiligers volgens de politie 'zeker gewond geraakt, of erger'. De beveiligers hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

Nieuwe aanslag

De nacht na de aanslag was het opnieuw raak bij de coffeeshop. Iets brandends werd in de nacht van 5 januari naar het pand gegooid. De voordeur van de coffeeshop was zwartgeblakerd.

LEES OOK: Coffeeshop Caza voor de 10e keer doelwit van aanslag: deur zwartgeblakerd

In drie jaar tijd zijn er zeker tien aanslagen geweest bij Caza. Begin november mocht de zaak de deuren weer openen, nadat het werd gesloten vanwege de zoveelste aanslag. Na de nieuwe aanslag op 4 januari is de zaak weer voor aan maand gesloten.

De advocaat van de coffeeshop noemde het maandag nog 'omgekeerde wereld' dat de zaak op last van de burgemeester moet sluiten. Het slachtoffer, de eigenaar, wordt volgens de advocaat juist gestraft, terwijl het de daders zijn die een straf zouden moeten krijgen. De eigenaar gaat in beroep tegen de sluiting.

LEES OOK:

Coffeeshop moet dicht na tien aanslagen in drie jaar: 'Omgekeerde wereld'

Tien aanslagen op coffeeshop Caza: dit gebeurde er de afgelopen drie jaar