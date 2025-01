In unieke oude villa van Frits Philips komen restaurants en hotelkamers

Topchef Jan Sobecki pakt even de hand van zijn vrouw Claudia vast. Na ruim een maand zwijgen, is daar dan hun moment. Ze mogen vertellen dat ze met hun tweesterrenstaurant op landgoed De Wielewaal in Eindhoven neerstrijken. “Het is meer dan een droom die uitkomt”, zegt Jan. En die droom is groter dan alleen hun huidige tweesterrenrestaurant, want ze willen in het enorme landhuis ook een familierestaurant en een hotel met zeven suites beginnen.

De gemeente kocht het landgoed drie jaar geleden van sokkenboer Marc Brouwers voor 29 miljoen euro. Ook het enorme landhuis waar Frits Philips tot zijn dood in 2005 woonde, kwam in handen van de gemeente. Brouwers vertrekt deze zomer en dan gaan de poorten van het landgoed later dit jaar voor een gedeelte van het terrein open. Een bijzonder moment, want een eeuw lang bleven de poorten van het immense landgoed dicht, op een enkele keer na.

De gemeente was op zoek naar een goede invulling voor het enorme landhuis dat Frits Philips in 1934 liet bouwen. Sobecki had er wel oren naar. “Na de eerste rondleiding waren we eigenlijk al verkocht. De tweede keer mochten we s' avonds rondlopen. Het was helemaal mystiek en magisch. We zijn verliefd geworden. Het werd een soort ‘obsessie’. Het moest lukken.”

20 december kregen Jan en Claudia te horen dat ze naar De Wielewaal mogen komen. Er waren meer partijen die dat wel wilden. “We zijn ontzettend trots en blij dat we hebben gewonnen”, zegt Jan. Het moment dat hij het hoorde, was emotioneel. “We hebben wel een traantje weggepinkt. Het was ook heel beladen. Je bent een half jaar bezig om een droom te verwezenlijken. De inschrijving en de aanbesteding was complex. Het kostte veel tijd en energie.”

In Heeze runt het stel tweesterrenrestaurant Tribeca. Daar wilden ze gaan verbouwen. De plannen waren bij de gemeente al ingediend, maar die trokken ze in. “We moesten een beetje jokken, want we mochten er nog niet openbaar over spreken. We hadden ook een afspraak gemaakt met de gemeente. Dus het was lastig naar onze gasten en ons personeel toe. We zijn ontzettend blij dat het nu de wereld in mag.”