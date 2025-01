Huis onterecht op slot na drugsvondst in schuur: burgemeester teruggefloten

Toenmalig burgemeester Maarten Houben van de gemeente Nuenen had in 2022 een huis aan de Kuilen niet mogen sluiten nadat er in een schuur die er vlakbij stond drugs waren gevonden. De Raad van State heeft dit bepaald. Nabestaanden van de eigenaar van de panden, een boomkweker, hadden de zaak aangespannen. Het huis staat volgens hen meters van de schuur vandaan en had niets van doen met enige vorm van drugsactiviteit. De Raad van State stemde hiermee woensdag in.

De drugs werden op 9 februari 2022 ontdekt tijdens een groots opgezette actie van de politie. Bij invallen op meerdere plekken in Nuenen en Eindhoven werd ruim 300 kilo aan verdovende middelen in beslag genomen. Aan de Kuilen in Nuenen lagen de drugs in een ondergrondse ruimte van een schuur van de boomkweker. Het ging om 120 kilo hennep en 36,5 kg hasjiesj. Ze lagen er als voorraad voor een coffeeshop in Eindhoven.

In mei van dat jaar besloot burgemeester Houben zowel de schuur als het huis van de boomkweker voor drie maanden op slot te doen. Volgens de nabestaanden van de inmiddels overleden man had de burgemeester alleen de schuur mogen sluiten: in de woning was niets aangetroffen dat te maken had met de aangetroffen drugs in de schuur. Ook vonden ze dat Houben zich ten onrechte had beroepen op een wettelijke bevoegdheid om de panden op slot te doen.

'Eigenaar in de problemen'

Er was volgens hen geen overlast en behalve de boomkweker wist niemand dat er drugs lagen opgeslagen. Ook had hij de schuur nodig voor de opslag van apparatuur en machines en kon hij nergens anders ruimte voor hem en zijn drie honden huren. Verder werd gesteld dat de burgemeester geen rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van de voormalige vriendin van de boomkweker, zijn dochter en hemzelf. Zijn dochter moest een operatie ondergaan vanwege een hondenbeet en hijzelf leed aan kanker.

Ze legden deze argumenten voor aan de rechtbank in Den Bosch, maar die veegde ze van tafel. De Raad van State geeft de rechtbank deels gelijk: Houben had alle reden om de schuur te sluiten. Maar uit niets is gebleken dat ook het huis voor drugspraktijken is gebruikt en daarom had de woning niet gesloten mogen worden. Zoals wel vaker gebeurt na het opsporen van drugspanden.

Behalve bij de boomkwekerij in Nuenen was er in februari 2022 ook een inval bij coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. In het huis van de coffeeshopeigenaar werd een groot bedrag aan contact geld gevonden. Zijn zaak werd op last van de burgemeester van Eindhoven voor een jaar gesloten. Ook tegen dit besluit is een rechtszaak aangespannen: de rechter doet binnenkort uitspraak.

