Brabantse Milieufederatie blij met stikstofuitspraak: 'Duidelijk signaal'

De Brabantse Milieufederatie is blij met de uitspraak van de rechter dat de Staat meer moet doen om de achteruitgang van kwetsbare natuur tegen te gaan. Volgens directeur Femke Dingemans geeft de rechter hiermee een duidelijk signaal af aan het kabinet. "Het moet echt aan de slag met de aanpak van het stikstofprobleem."

Dingemans hoopt dat het kabinet nu zijn verantwoordelijkheid neemt. "Maar we verwachten dat het moeilijk zal zijn. Er is momenteel weinig steun in Den Haag voor een harder stikstofbeleid, maar het is wel hard nodig." Of de politiek het nu leuk vindt of niet, het kabinet moet aan de slag van de rechter. "De rechter legt ook niet voor niets een dwangsom op als de overheid niet genoeg doet", zegt Dingemans. "Ik denk dat de uitspraak sowieso indruk zal maken. Dit is een steun in de rug voor iedereen die zich inzet om het stikstofprobleem op te lossen." LEES OOK: Rechter geeft Greenpeace gelijk, Staat moet meer doen voor kwetsbare natuur

Wat betekent de uitspraak van de rechter? Om achteruitgang van de natuur tegen te gaan, moet de stikstofuitstoot flink omlaag. De rechter dwingt de Staat er nu toe ervoor te zorgen dat in 2030 in de helft van de kwetsbare natuurgebieden niet meer stikstof neerkomt dan de natuur aankan. Als dat voor die tijd niet het geval is, moet de Staat een dwangsom van 10 miljoen euro betalen. Ook moet de natuur die er het slechtst aan toe is als eerste worden geholpen.