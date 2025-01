Vrouw door haar vader bijna vermoord: 12 jaar cel en contactverbod

Een man van zestig uit Erp, Mohamed S., gaat twaalf jaar de cel in voor een poging tot moord op zijn dochter. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij vorig jaar juni in Uden op straat en op klaarlichte dag de toen 38-jarige vrouw meermalen met een mes gestoken. Er waren er al enige tijd spanningen in hun relatie.

Uit de uitspraak valt niet af te leiden wat het motief of de directe aanleiding is geweest, al is wel gedacht aan eerwraak. S. zelf wilde helemaal niets kwijt over zijn beweegredenen. Het Openbaar Ministerie, dat ook twaalf jaar had geëist, sprak tijdens de zitting van een gruwelijk voorbeeld van huiselijk geweld en een poging tot femicide, een ander woord voor vrouwenmoord.

De uit Ethiopië afkomstige man viel zijn dochter al langere tijd lastig en werd steeds extremer in zijn gedrag. Zo bedreigde hij haar twee keer met de dood. Op 11 juni 2024 fietste hij wat rond in de buurt van het huis waar zijn dochter woont. Toen hij haar in haar auto met pech langs de weg zag staan, keerde hij om en begon hij op haar in te steken.

Het slachtoffer wist haar auto uit te komen en probeerde te vluchten. Haar vader ging echter achter haar aan en stak nog een aantal keer. Nadat zij viel en bewegingloos op de grond lag, schopte S. tegen haar lichaam.

Zeven dagen in coma

Het was te danken aan omstanders, die de politie en hulpdiensten alarmeerden, dat het bij een poging tot moord is gebleven. De vrouw raakte wel ernstig gewond: ze liep twee steekwonden op in haar been, twee in haar buik en verder in haar voorhoofd, handen, armen en in haar rechteroksel.

Aan de messteken heeft ze littekens overgehouden die haar dagelijks herinneren aan dat wat er die junidag is gebeurd. Het slachtoffer heeft tien dagen in het ziekenhuis gelegen, waarvan zeven dagen op de intensive care.