Borstenbroodjes van Ilse vallen in de smaak: 'Loopt als een tiet'

De 'borstenbroodjes' die de 52-jarige Ilse Neidig uit Geldrop bakt om geld bij elkaar te krijgen voor de Alpe d'HuZes vallen erg in de smaak. Ilse had zelf borstkanker en heeft met haar worstenbroodjes in de vorm van een borst al meer dan duizend euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. "Geeft me de boost die ik nodig had."

"Ik wilde een heftige tijd uit mijn leven een positieve draai geven. Ik kan de grap maken dus ik besloot de borstenbroodjes te bakken", vertelt Ilse. De wereld van Ilse stond namelijk even stil toen ze in april 2023 de diagnose borstkanker kreeg. "Ik was net vijftig geworden en kreeg een oproep voor de 'borstenbus'. Ik stuurde voor de grap nog een selfie naar mijn moeder dat ik er echt was, omdat ze dat zo belangrijk vindt." De dag erna werd Ilse gebeld dat er iets goed mis was. "Ik bleek drie tumoren in mijn borst te hebben. Mijn borst moest daarom geamputeerd worden", vertelt ze.

"Je gaat mee in wat er moet gebeuren."

"Op zo'n moment ga je mee in wat er moet gebeuren en denk je niet lang na. Ik kreeg wel de optie om mijn borst te laten reconstrueren, maar daar voelde ik me niet goed bij." Na een heel traject met onder andere bestralingen werd Ilse niet zo lang geleden schoon verklaard. Om dat te vieren, kwam ze met het creatieve idee. "Mijn oom bakt altijd worstenbroodjes voor de hele familie. Het leek mij een leuk idee om actie te voeren voor de Alpe d'HuZes met de borstenbroodjes."

Ilse wil geld inzamelen voor de Alpe d'HuZes (foto: Omroep Brabant).

Dat idee pakte iets groter uit dan Ilse van tevoren had gedacht. "Ik dacht dat het rond de feestdagen wel leuk zou zijn en dat de vraag naar de borstenbroodjes daarna zou afnemen. Maar ze worden nog steeds besteld. Ik hoop ook met carnaval mijn slag te slaan." De fanatieke bakker wisselt zelfs af met smaken. "Ik heb ze al veganistisch gemaakt en ik kreeg ook de vraag of ik halal borstenbroodjes kan bakken." Daar gaat veel tijd en werk in zitten voor Ilse en haar man. "We bakken ieder weekend ruim tweehonderd borstenbroodjes en hebben al meer dan duizend euro opgehaald."

"Het gaat om een bescheiden cup."