Beloning leidt bijna nooit tot gouden tip voor de politie

De politie wil weten wat er met de vermiste Sabir uit Etten-Leur is gebeurd. Daarom looft ze een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip. Maar hoe vaak wordt zo’n beloning daadwerkelijk uitgekeerd? In de praktijk nagenoeg nooit. Dat blijkt uit gegevens van het Landelijk Parket die Omroep Brabant opvroeg. Toch blijft het volgens justitie een waardevol middel. "Baat het niet, dan schaadt het niet", zegt een woordvoerder.

Op donderdag 26 oktober 2023 werd Sabir Bouchan (toen 41 jaar) voor het laatst gezien. Rond twaalf uur 's middags verliet hij zijn huis aan de Keenseweg in Etten-Leur. Die dag is hij door getuigen in Bosschenhoofd gezien en gesproken. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij die avond daarvoor een coffeeshop aan de Willemstraat in Breda bezocht. Van Sabir is na 23 oktober geen enkel teken van leven meer vernomen. De politie onderzoekt al heel lang wat er met hem gebeurd is. Ze hoopt nu met behulp van een flinke beloning alsnog achter het lot van Sabir te komen. Maar in de praktijk krijgt de politie die gouden tip bijna nooit. In tien jaar tijd - tussen 2012 en 2022 - loofde het Openbaar Ministerie 55 keer een beloning uit. Geen enkele keer werd dat geld daadwerkelijk uitgekeerd. Het middel wordt vooral ingezet bij zeer zware misdrijven die nog niet zijn opgelost. Maar in geen enkel geval leidde een tip ook echt tot het ontbrekende puzzelstukje. We zochten uit hoe dat nou werkt, zo'n gouden tip. Bekijk hier de aflevering van HOE?!

Waarom wordt dit middel dan toch ingezet? Volgens het Landelijk Parket blijft de beloning een 'waardevol, ultiem middel'. "Als politie en justitie zien wij het liefst dat mensen die iets te melden hebben, dat uit zichzelf doen. Maar soms hebben ze een duwtje in de rug nodig. In de vorm van een financiële prikkel", stelt een woordvoerder. Dat de kans op succes zo laag is, maakt volgens de voorlichter niet per se uit. "Baat het niet dan schaadt het niet. Toegegeven: het aantal uitgekeerde beloningen is ook landelijk gezien klein. Maar bij iedere zaak die hierdoor toch wordt opgelost, zijn wij blij."

Het aantal uitgeloofde beloningen in Brabant tussen 2012 en 2022 (cijfers: Landelijk Parket).