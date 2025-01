Fietser zwaargewond na botsing: doorrijder raakte in paniek

“Het was best wel een harde tik, maar ik heb niemand expres aangereden en dacht dat er niks ernstigs was gebeurd.” Een man van 38 uit Middelbeers lukte het donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch niet om duidelijk te maken wat er op 30 mei 2022 was gebeurd. Die avond schepte hij in Oostelbeers met zijn auto een fietser, waarna hij in blinde paniek en ondanks een verbrijzelde voorruit naar huis reed.

Het slachtoffer liep breuken en kneuzingen op aan onder meer zijn bekken, zijn ribben en een pink. Verder was er een bloeding in zijn hoofd ontstaan en raakte hij bewusteloos. Ook mentaal kwam de botsing hard aan: de ooit fervente fietser is bang geworden in het verkeer.

Volgens justitie heeft de man zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk en zeer onvoorzichtig rijgedrag. De bestuurder had het ernstige ongeluk kunnen voorkomen, omdat hij onvoldoende rechts reed. Ook was zijn rijbewijs verlopen en verder werd hem verweten dat hij de fietser hulpeloos achterliet.

De officier van justitie sprak van ongeloofwaardige verklaringen en eiste een taakstraf van 200 uur en ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar. Ook zou de man voor zes weken de cel in moeten wanneer hij weer de fout in gaat.

De automobilist had, vertelde hij nerveus tegen de rechter, eerder die avond in Schijndel bij zijn vader spullen van zijn overleden moeder opgehaald. Niet al te ver van zijn woning reed hij in een bocht van de Neereindseweg de twee wielrenners tegemoet. Een van de twee kon een ongeluk voorkomen door op tijd uit te wijken.

De bestuurder had wel in de gaten dat er iets moest zijn voorgevallen. "Ik zag in een spiegel iemand bij een fiets staan en ben in blinde paniek gevlucht." Thuis zocht hij meteen op internet op wat er kon zijn gebeurd. Nadat hij 'aanrijding met letsel' had gelezen, kwam het niet in zijn gedachten op om 112 te bellen.

De politie wist hem snel op te sporen. De man, die in het verleden zwaar verslaafd was aan drank en drugs, had zich inmiddels een stuk in de kraag gedronken. "Dat was flink wat: een aantal flessen bier en twee glazen whiskey. En ik heb nog een jointje gerookt", vertelde hij.

Hij ontkende dronken achter het stuur te hebben gezeten en wist zeker dat hij die avond niet te hard had gereden. De man gaf wel toe dat hij net voor het ongeluk in zijn auto had gebeld.