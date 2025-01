Draagmoeder Anna reed huilend weg bij haar pasgeboren baby

Heel veel tranen én heel veel liefde. Het is een cocktail aan emoties voor Anna in de dagen na de bevalling van haar zoontje Fabian. Ze is draagmoeder van het kindje van Marvin en Luc. Voor de bevalling was ze speciaal naar het huis van de mannen gegaan, maar na vijf dagen is het dan toch tijd om te gaan. Ze doet haar emotionele verhaal in de nieuwe afleveringen van de podcast 'Met de beste bedoelingen'.

Het Brabantse stel Anna en Janneke is bevriend met Marvin en Luc. Ook zij zijn een koppel en wonen niet ver van de dames. Na jaren bleken ze allemaal een kinderwens te hebben. De dames kwamen na een tijd op het idee om samen zwanger te worden van de mannen. Eén kindje zouden ze zelf houden, het andere kindje dragen ze voor de mannen. Het is september 2024. Anna, die het kindje van Marvin en Luc draagt, gaat speciaal voor de bevalling naar het huis van de mannen. Ze besluiten met zijn allen een tijdje in één huis te gaan wonen. Janneke, de vrouw van Anna, is er ook met hun dochter. Zij is een paar weken eerder geboren. Het is een bijzondere tijd, vertelt Anna in de podcast. Zo was er een bijzonder intiem moment in de tweede nacht. Terwijl het hele huis slaapt, fluistert ze haar pasgeboren zoon die in haar armen ligt toe dat ze heel dankbaar is dat hij negen maanden onder haar hart heeft mogen groeien. Dat haar deur altijd voor hem open staat en dat de papa's straks voor hem gaan zorgen en heel veel van hem houden. De tranen rollen over haar wangen. De eerste zes afleveringen van de podcast 'Met de beste bedoelingen', in samenwerking met Omroep Brabant, kan je sinds vorig jaar volgen. Het vervolg van de podcast is vanaf nu ook te beluisteren, met daarin de bevallingen en hoe de stellen hun nieuwe leven oppakken.

