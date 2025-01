Satudarah-verdachten die in café in Tilburg waren aangehouden, weer vrij

De tien mannen die vrijdagavond werden opgepakt bij een vermeende samenkomst van leden van de verboden motorclub Satudarah in een café in Tilburg zijn vrijgelaten. Dat meldt een politiewoordvoerster.

De mannen waren bijeengekomen in een horecazaak in de Koestraat in het centrum van de stad. Ze worden verdacht van het voortzetten van een verboden verklaarde organisatie. De motorclub werd in 2018 door de rechter verboden wegens criminele activiteiten.

De politie zegt dat er onlangs informatie binnenkwam dat enkele oud-leden van deze verboden club toch clubavonden hielden in een horecazaak in de Koestraat. Een arrestatieteam ging daar vrijdagavond naar binnen.

Andere bezoekers van wie niet kon worden vastgesteld dat ze deelnamen aan de bijeenkomst werden naar buiten geleid. Daarna werden tien mannen van wie de politie wist dat het Satudarah-leden waren aangehouden.