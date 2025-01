Michael van Gerwen raakt titel kwijt: Luke Littler is weer te sterk

Michael van Gerwen heeft opnieuw zijn meerdere moeten erkennen in Luke Littler. Het dartfenomeen uit Vlijmen verloor zaterdagavond in de kwartfinale van de TOTO Dutch Darts Masters van de net 18-jarige Engelse wereldkampioen. Het werd in de Maaspoort in Den Bosch 6-3 voor Littler.

Ruim drie weken geleden was de jonge Engelsman in de finale van het wereldkampioenschap ook al te sterk voor Van Gerwen (7-3). Littler nam zaterdag al snel afstand van Van Gerwen, maar de regerend 'Dutch Master' liet daarna zien dat hij zich niet snel gewonnen wilde geven. Het werd 3-3. Daarop nam het Engelse supertalent het heft weer in handen en speelde hij Van Gerwen naar een kansloze 6-3 nederlaag.

LEES OOK: Na verloren finale is Van Gerwen kritisch: 'Deze moet ik op mijn kin nemen' Vóór hun eerste ontmoeting sinds die eindstrijd in Londen, zei Van Gerwen (35) dat hij niet bezig was met revanche: ”Ik wil gewoon winnen, cijfers interesseren me niet." Hij was uit op het prolongeren van zijn titel, maar door zijn uitschakeling is Littler nu meer dan ooit dé favoriet. Het toernooi in Den Bosch wordt deze avond nog vervolgd met de halve finales en de finale.

Wachten op privacy instellingen...