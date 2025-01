Ook in 'thuiswedstrijd' is Van Gerwen niet opgewassen tegen Littler

Michael van Gerwen heeft opnieuw zijn meerdere moeten erkennen in Luke Littler. De darter uit Vlijmen verloor zaterdagavond in de kwartfinale van de TOTO Dutch Darts Masters van de net 18-jarige Engelse wereldkampioen. Het werd in de Maaspoort in Den Bosch, waar Van Gerwen dus bijna een thuiswedstrijd speelde, 6-3 voor Littler.

Ruim drie weken geleden was de jonge Engelsman in de kwartfinale van het wereldkampioenschap ook al te sterk voor Van Gerwen (7-3).

Vóór hun eerste ontmoeting sinds de WK-finale in Londen, zei Van Gerwen (35) dat hij niet bezig was met revanche: ”Ik wil gewoon winnen, cijfers interesseren me niet." Hij was uit op het prolongeren van zijn titel, maar door zijn uitschakeling is Littler nu meer dan ooit dé favoriet.

Van Gerwen was na afloop niet te spreken over zijn eigen spel. "Dit was zwaar onder mijn niveau. Het lukte voor geen meter", zei hij bij Viaplay. "Ook Littler speelde niet fantastisch, maar ik was nog slordiger. Dit is onacceptabel."

Het was een tweede grote tegenvaller voor de Nederlandse dartsfans in Den Bosch: eerder op de avond was Raymond van Barneveld ook al in de kwartfinales gestrand. De Hagenaar boog voor Stephen Bunting met 6-5. Vervolgens kwam er ook een eind aan de aspiraties van Kevin Doets en Jermaine Wattimena.

Het toernooi in Den Bosch werd uiteindelijk zaterdagavond laat gewonnen door de Engelsman Rob Cross. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Stephen Bunting met 8-5. Bunting had in de halve finale gewonnen van Littler, 7-6. Terwijl Cross in zijn halve finale afrekende met Gerwyn Price uit Wales, 7-3.