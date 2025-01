Huisuitzetting gezin met zieke kinderen voorkomen: burgemeester gaat te ver

Opluchting voor een gezin met vijf kinderen, van wie drie minderjarigen: ze mogen voorlopig in hun huis aan de Fitissingel in Deurne blijven wonen. Vorig jaar had burgemeester Greet Buter van de gemeente Deurne nog besloten dat hun woning voor drie maanden op slot zou gaan. Er was onder meer drugs gevonden.

Drugs en geld Op 2 april van het vorig jaar werd het huis doorzocht. De politie vond in de garage bijna 4 kilo drugs en op diverse plekken in de woning ruim 8.000 euro aan contant geld. Ze lagen onder een matras in een slaapkamer, in een kast en in een kluis.

De rechtbank in Den Bosch was het wel eens met Buter. De moeder van de kinderen stapte vervolgens naar de Raad van State, omdat sluiting van de woning op korte termijn grote gevolgen zou hebben voor haar en haar kinderen. Het gaat om een voorlopige uitspraak. De Raad van State gaat nog dit jaar beoordelen of Buter voldoende redenen had om tot haar vergaande maatregel te komen.

De Raad van State vindt dat de burgemeester te ver is gegaan: ze had meer rekening moeten houden met de belangen van het gezin. Ze had de hoofdbewoonster bijvoorbeeld wel een waarschuwing kunnen geven of een last onder dwangsom (soort boete).

Volgens een wijkagent ging het om een langlopend onderzoek naar het witwassen van geld. Bij de actie werden vier mensen aangehouden. Behalve in het huis dat Buter wilde sluiten, was er ook in een andere woning aan de Fitissingel een inval. Verspreid over de twee huizen werden onder meer een vuurwapen, pepperspray en een partij verdovende middelen gevonden. Verder werden vier voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. Het feit dat de aangehouden personen 'boven hun stand leefden' was volgens de wijkagent in Deurne een van de aanleidingen voor het onderzoek.

'Verstrekkende gevolgen'

Sluiting van de woning had verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het gezin: op korte termijn konden ze geen alternatieve woonruimte vinden. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat vader, moeder en kinderen op andere plekken moesten worden opgevangen. Extra lastig voor hen is het feit dat twee kinderen een stofwisselingsziekte hebben, waarvoor ze medicijnen slikken en een streng dieet volgen. De Raad van State tilde hier zwaar aan.

Verder neemt het hoogste rechtsorgaan mee in zijn beslissing dat een huisvriend, die een groot deel van de drugs in de garage had verstopt, niet meer welkom is in de woning. Ook woont de hoofdbewoonster er al twintig jaar en heeft ze geen strafblad.

Eerder deze week werd ook toenmalig burgemeester Maarten Houben van de gemeente Nuenen op de vingers getikt. Ook hij wilde een signaal afgeven dat tegen drugs wordt opgetreden, maar net als Buter ging ook hij in de ogen van de Raad van State in de fout.

