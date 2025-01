112-nieuws: gehaaide diefstal van smartphones • motorrijders gaan onderuit

19.41

Een man heeft op 1 november vorig jaar in Deurne en Helmond dure smartphones gestolen. Eind die maand sloeg hij ook tweemaal toe in Dordrecht. De politie heeft hem nog niet kunnen opsporen en ze heeft daarom foto’s van de verdachte verspreid.

Zowel tegen twaalf uur ’s middags in een winkel aan de Veestraat in Helmond als een uur later bij een eetgelegenheid aan de Markt in Deurne paste hij op 1 november dezelfde tactiek toe. Hij kwam binnen met een briefje in zijn handen, legde dat op de smartphone van een slachtoffer en nam even later zowel briefje als telefoon mee. Na zijn geslaagde actie in Helmond ging hij er vandoor in een zwarte Volkswagen voorzien van Duitse kentekenplaten. De camerabeelden waarop de auto te zien is, waren te onduidelijk om het kenteken te kunnen ontcijferen. De politie verdenkt hem dus ervan dat hij meerdere dure smartphones op diverse plekken in ons land heeft ontvreemd.